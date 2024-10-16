«Намного превосходящее ядерное». Иранский генерал проговорился о секретном оружии

Генерал КСИР Ростами сообщил об имеющемся у Ирана мощнее ядерного оружии

Иранские военные обладают оружием, которое имеет большую мощность, чем ядерное. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами, его процитировало издание Iran Front Page .

«У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие», — отметил он.

Подробности новой иранской разработки Ростами не раскрыл. По его словам, информация об оружии совершенно секретная.

Генерал намекнул, что разработку могли использовать во время нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тогда в порту Фуджейра в ОАЭ взорвались пять танкеров, напомнил он.

«Они даже не знают, откуда произошел удар», — добавил Ростами.

Ранее Иран направил руководству США письмо, в котором пообещал не отвечать на атаку Израиля, если она будет «ограниченной». Иранские власти в таком случае сочтут «раунд закрытым».