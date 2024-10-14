Иран отказался отвечать Израилю в случае «ограниченной» атаки

Иранские власти через страну-посредника предупредили Белый дом, что не будут отвечать Израилю в случае атаки по определенным целям. Об этом сообщила израильская телекомпания Kan.
Иран посчитает «раунд закрытым», если ракетный удар ЦАХАЛ будет «ограниченным». В телекомпании отметили, что это послание отличается от других заявлений иранского руководства, обещающих болезненный ответ на обстрел.
Ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил, что командование разработало несколько вариантов плана на случай полномасштабной войны с Израилем. Ответ иранских военных будет зависеть от дальнейших действий, которые предпримет ЦАХАЛ. Тангсири подчеркнул, что Иран предвосхитит все возможные сценарии развития ситуации.
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