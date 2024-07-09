«Намасте». Моди попрощался с Россией традиционным индийским жестом

Премьер Индии Моди завершил визит в Россию и вылетел из Москвы

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Москву, завершив двухдневный официальный визит в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет главы индийского правительства вылетел из аэропорта Внуково-2. Во время торжественной церемонии проводов высокого гостя прозвучали гимны двух стран. На взлетно-посадочной полосе выстроился почетный караул.

Главу индийского кабинета министров провожал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Моди перед входом в самолет поприветствовал провожавших традиционным индийским жестом «намасте», который представляет собой соединение двух ладоней перед собой.

Ранее в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве Моди назвал Россию «партнером в горе и в радости».

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