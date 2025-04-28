Наличие россиян среди погибших под колесами авто в Канаде уточнят дипломаты

Дипломаты поддерживают связь с властями Ванкувера в связи с наездом автомобиля на гостей фестиваля филиппинской культуры. Пострадали ли россияне, пока неизвестно, сообщила пресс-служба посольства в Канаде.
«Посольство находится на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — сообщила дипмиссия.
Внедорожник под управлением 30-летнего мужчины въехал в толпу на пересечении 43-й авеню и Фрейзер в Ванкувере, где проходил фестиваль филиппинской культуры Лапу-Лапу с участием десятков тысяч гостей. Погибли 11 человек в возрасте от пяти до 65 лет, не менее 20 пострадали. Очевидцы схватили водителя и передали подъехавшей полиции. Телекомпания Би-би-си сообщила, что он имел проблемы с психикой и уже попадал в поле зрения правоохранителей.
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