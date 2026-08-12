«Найдут меня только на следующее утро». Рубио поделился тайной фобией

Рубио купил устройства от удушья, так как боится подавиться в одиночестве

Самым большим страхом госсекретаря США Марко Рубио является одинокая смерть за границей от удушья. Он купил устройства для первой помощи, чтобы избежать такой участи. Политик рассказал об этом в подкасте супруги советника президента США Кэти Миллер на YouTube .

«Больше всего я боюсь оказаться один в гостиничном номере где-нибудь на другом конце света и подавиться куском стейка, а найдут меня только на следующее утро», — сказал он.

Рубио купил специальные устройства для оказания первой помощи при удушье. По его словам, они похожи на вантуз и прикладываются ко рту.

Жена госсекретаря Жанетт Рубио, которая участвовала в интервью, подтвердила сказанное. Женщина призналась, что из-за иррационального страха супруга ей приходилось очень мелко нарезать мясо детям, когда они были маленькими.

Ранее Рубио не стеснялся в выражениях в адрес Международного уголовного суда. США, по его словам, не войдут под его юрисдикцию.