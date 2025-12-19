В США спустя 42 года нашли похищенную девочку

Американка Мишель Мари Ньютон провела большую часть жизни в статусе жертвы похищения, не подозревая об этом. Только через 42 года она воссоединилась с отцом и узнала свое настоящее имя, сообщила газета Metro .

Когда ей исполнилось три года, мать Дебра Ньютон заявила родным о переезде в Джорджию. Семья планировала сделать это в полном составе, но позже. Ее муж, Джозеф Ньютон, остался в Кентукки, а когда приехал по указанному адресу, никого не нашел.

Мать с дочерью объявили в розыск, до 2005 года девочка числилась в национальной базе похищенных детей. В 2016 году расследование возобновилось. Организация Crime Stoppers обнаружила в доме престарелых во Флориде женщину, похожую на Ньютон-старшую, но под именем Шэрон Нили. Полиция задержала ее по подозрению во вмешательстве в опеку и разыскала 45-летнюю дочь.

«Ты не та, за кого себя выдаешь. Ты пропавшая без вести. Ты Мишель Мари Ньютон», — пересказала она журналистам разговор с полицией.

Отец и дочь воссоединились и вместе пошли на заседание суда по предъявлению обвинения ее матери. Женщину выпустили под залог от члена семьи.

