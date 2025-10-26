Найдена расшифровка загадочного кода на скульптуре «Криптос» возле ЦРУ

В США журналисты Джарретт Кобек и Ричард Бирн случайно разгадали послание, зашифрованное в четвертой части скульптуры «Криптос», установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Об этом сообщило издание IFLScience .

Скульптура представляет собой медную стелу, разделенную на четыре секции. В каждой из них зашифровано послание в виде неизвестного кода. Саму головоломку создал бывший глава криптографического отдела ЦРУ Эд Шейдт.

«Криптос» стоит перед офисом разведки уже 35 лет. Первые три послания разгадали. На это ушло 10 лет. С четвертым же возникли сложности, несмотря на подсказки скульптора Джима Сэнборна (Герберта Джеймса Сэнборна — младшего).

Журналисты Бирн и Кобек случайно нашли исходник закодированного позже текста в архиве американского искусства при Смитсоновском институте. Это произошло из-за ошибки в делопроизводстве.

Но тайна пока еще нераскрыта, так как институт опечатал архивы до 2075 года, ссылаясь на защиту интеллектуальной собственности Сэнборна.

«Если у них нет этого метода, значит, проблема не решена», — заявила одна из ведущих мировых исследовательниц в области криптографии Илонка Дунин.

Кроме того, художник говорил, что существует еще и пятый элемент стелы, но его не прочитать без разгадки четвертой секции.

Ранее в Нью-Йорке нашли загадочную металлическую капсулу с предупреждением о гибели человечества в 2317 году.