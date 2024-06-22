Богатейшую семью Британии отправили в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Telegraph: богатейшей семье Британии дали сроки за эксплуатацию прислуги

Benoit Doppagne
Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа отправили в тюрьму. Суд признал их виновными в эксплуатации прислуги, сообщила газета The Telegraph.

Вердикт вынесли в Швейцарском уголовном суде. Приговоры огласили для 78-летнего Пракаша Хиндуджи, его жены, сына и снохи. Им придется провести четыре с половиной года в тюрьме.

Им вменили эксплуатацию прислуги и неправомочное предоставление работы. Более серьезные обвинения, касавшиеся торговли людьми, суд отклонил.

В материале указали, что жившая в Швейцарии семья плохо обращалась с работавшей на вилле прислугой. Людей заставляли долго работать, а на их зарплату уходило меньше денег, чем на домашних питомцев Хиндуджа.

Состояние семьи оценили более чем в 37 миллиардов фунтов стерлингов.

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