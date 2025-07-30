Китай отверг требования США перестать закупать российскую нефть

Китай продолжит покупать нефть у России, так как относится серьезно к энергетическому суверенитету. Глава Минфина США Скотт Бессент предупредил представителей КНР о последствиях такого решения, сообщило агентство Reuters .

В ответ официальные лица в Китае напомнили о суверенитете страны с потребностью в энергии, а закупки нефти продолжатся исключительно в интересах внутренней политики страны.

«Любой, кто хочет покупать санкционную нефть у России, должен быть готов к пошлинам в 100%», — отметил Бессент.

Министр финансов также напомнил вице-премьеру Китая Хэ Лифэну, что продажи товаров Китаем в Россию вредят усилиям по укреплению торговых связей с Европой.

Торговый конфликт Китая и США начался в апреле 2025 года, когда президент Дональд Трамп ввел новые пошлины на товары из почти 200 стран, в том числе дополнительный тариф в размере 34% на китайские товары. После этого стороны вновь повысили пошлины на товары друг друга: США — до 145%, а Китай — до 125%.

Несколько дней назад Трамп заявил о возможном подписании соглашения с Китаем.