Академик РАН Иоселиани поддержал идею эвтаназии для страдающих пациентов

Эвтаназия — способ добровольного ухода из жизни — сегодня разрешена в некоторых странах. Известный кардиохирург и академик РАН Давид Иоселиани считает эту процедуру необходимой в определенных ситуациях. Об этом написал MK.RU .

По мнению Иоселиани, эвтаназия может быть нужна тем, кто исчерпал свои жизненные силы или столкнулся с неизлечимой болезнью.

«Если государство возьмется за этот вопрос, многих из тех, кто принял решение уйти, отговорят, помогут найти силы для жизни», — считает академик.

Врач также подчеркнул, что специалисты должны тщательно изучить причины желания человека уйти из жизни и предложить психологическую помощь.