«Надежный партнер». Глава Минобороны Чада сравнил Россию со странами Запада

МО: в Чаде Россию признали надежным партнером в отличие от западных стран

Россия всегда была для Африки надежным партнером в отличие от ведущих западных стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, заявил министр обороны Чада.

Таким образом военный прокомментировал роль российских военных в освобождении пленных представителей армии страны, которых захватили и в течение нескольких месяцев удерживали исламисты.

«Министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно о проведении российскими военными спецоперации в Центральной Африке. В результате они вызволили из заточения захваченных ранее в плен военнослужащих республиканской армии.