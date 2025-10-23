«Надежды тают». В США раскрыли планы Трампа против России

Bloomberg: слова Бессента о санкциях доказали смену стратегии Трампа по Украине

Заявления главы Минфина США Скотта Бессента о новых антироссийских санкциях свидетельствуют о смене стратегии президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию», — отметили в материале.

Журналисты напомнили, что Трамп неоднократно угрожал ввести новые санкции против России, но воздерживался, чтобы оставить возможность для диалога с Москвой, однако стратегия поменялась в сторону эскалации.

Глава Белого дома заявил, что надеется на прекращение огня. Однако негативная оценка конфликта Трампом является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование тают.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии.