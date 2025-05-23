«Надежды разбиты». Трамп разрушил планы ЕС по санкциям против России

Европейские политики надеялись, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Кремль, но их планы рухнули после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Дженнифер Рэнкин написала в статье The Guardian .

В материале говорится, что «двухчасовой безрезультатный телефонный разговор» Трампа с Путиным шокировал европейцев своими последствиями. Глава Белого дома вместо введения «масштабных» санкций против России из-за отказа от перемирия обрадовался перспективам возобновления торговли с Москвой.

«Инсайдеры в Европе опасаются, что, если США смягчат санкции в отношении России, европейское единство может быть разрушено», — отметила Рэнкин.

Она добавила, что Венгрия в июле может заблокировать продление санкций Евросоюза. Она назвала это «взрывоопасным шагом», способным положить конец ограничениям на российские активы на сумму 2,1 миллиарда евро, замороженные в ЕС.

Ранее страны G7 пригрозили ужесточить антироссийские санкции, если Кремль откажется от перемирия.