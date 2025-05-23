G7 пригрозила ужесточить санкции против России

Страны «Большой семерки» могут ужесточить антироссийские санкции в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня с Украиной. К такому выводу пришли министры финансов G7, отметили в коммюнике организации.

В заявлении стран G7 указали, что они продолжат изучать все возможные варианты действий, в том числе усиление давления на российскую сторону, в случае ее отказа от перемирия.

В документе добавили, что суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции G7, будут оставаться там до тех пор, пока РФ не заплатит Украине за причиненный ущерб.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал большой ошибкой решение об исключении России из клуба стран «Большой восьмерки». По словам американского лидера, сейчас восстановить такой формат невозможно.