«Надеюсь, жена не узнает». Пашинян вызвал ажиотаж роликом под песню Земфиры

Грустящий под Земфиру* премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал необычное видео, которое вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети. Они стали предлагать политику песни из своих плейлистов.

Пашинян снял девятисекундный ролик в своем рабочем кабинете. Кадры сопровождались музыкальной композицией «Прости меня, моя любовь», выбор которой многие подписчики сочли символичным.

«„Закончилась летняя интрижка?“, „Друзья пошли на рыбалку без тебя“, „Послушай Макана“, „Сначала мужики говорят, что у них нет депрессии, а потом слушают Земфиру*“», — написали комментаторы.

Также были ироничные предположения, что Пашиняна якобы бросила девушка.

«Надеюсь, жена не узнает», — написал один из пользователей.

Также выдвинули версию, что армянский премьер устал от большого количества работы.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.