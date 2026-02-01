«Надеюсь на сделку». Трамп ответил на угрозы Хаменеи

Трамп намекнул Хаменеи, что отказ от сделки с США грозит Ирану последствиями

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что американская атака развяжет масштабную войну в регионе. Он заявил, что надеется на заключение ядерной сделки с Исламской Республикой, сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп напомнил, что в направлении Ирана у США находятся самые большие и мощные корабли в мире.

«Надеюсь, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, то узнаем, был ли он прав», — сказал он.

Ранее глава Белого дома запросил планы быстрого нападения на Иран. В Пентагоне рассматривали два сценария. Первый — военное давление с целью получения дипломатических уступок, а второй предусматривал масштабную бомбардировку, чтобы сменить власть в Тегеране.