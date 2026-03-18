Над Огайо взорвался метеорит мощностью в 250 тонн тротила

Утром 17 марта над штатом Огайо взорвался крупный метеорит массой около семи тонн. Об этом сообщил NBC New York со ссылкой на данные NASA.

Небесное тело диаметром почти два метра вошло в атмосферу на скорости свыше 72 тысяч километров в час. Его впервые зафиксировали на высоте около 80 километров над озером Эри в районе города Лорейн. Пролетев десятки километров, объект разрушился в небе над северной частью штата.

Взрыв оказался довольно мощным — по оценкам специалистов, его энергия сопоставима примерно с 250 тоннами тротила. Жители Кливленда и окрестностей услышали громкий грохот и почувствовали вибрации, а сейсмодатчики зафиксировали колебания грунта.

Яркую вспышку в небе заметили сразу в десяти штатах — от Висконсина до Мэриленда, а также в канадском Онтарио. Инфракрасную вспышку зафиксировал и спутник GOES East — сначала ее даже приняли за молнию, хотя гроз в регионе в тот момент не было.

По словам специалистов NASA, часть обломков могла долететь до земли в районе округа Медина, но основная масса метеорита сгорела в атмосфере. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

Над восточным Черноморским побережьем России в ночь на 12 марта пролетел яркий болид. Жители Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону заметили его невооруженным глазом. Космический объект разрушился над акваторией.