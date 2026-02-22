Над миром нависла угроза ядерной анархии. Как Иран спровоцировал цепную реакцию

Аналитик Кузник предупредил о риске ядерной анархии в мире из-за Ирана

Если Иран начнет разработку ядерного оружия, его примеру последуют и другие страны. Об этом ИС «Вести» рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник.

Он назвал высокой вероятность сценария, при котором в мире возникнет «ядерная анархия» и произойдет глобальный конфликт.

Эксперт напомнил что сейчас в мире существует девять ядерных держав, но ситуация может измениться. Если Иран достигнет успехов в программе ЯО, это спровоцирует цепную реакцию. Собственное оружие могут разработать Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Южная Корея и Япония.

По словам Кузника, призывы к наращиванию арсенала звучат из Польши и Франции, которая предлагает распространить «ядерный зонтик» на Германию.

«Мы уже очень близки к ядерной войне в мире, и ЦРУ говорит об этом», — заключил собеседник ИС.

Ранее Белый дом выразил готовность разрешить Ирану «символическое» обогащение урана. В случае отказа от сделки США могут начать против республики военную операцию.