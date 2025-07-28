Над аэропортом Таллина стали ежедневно замечать беспилотники

Ежедневно вблизи Таллинского аэропорта имени Леннарта Мери стали замечать не менее двух полетов беспилотников, представляющих опасность для гражданской авиации. Об этом сообщило агентство ERR со ссылкой на данные Департамента транспорта Эстонии.

В ведомстве отметили, что нарушения ограничений на полеты гражданских дронов носят массовый характер. Кроме того, в каждом пятом случае фиксируются нарушения разрешенной высоты полетов в 120 метров.

«13% выявленных полетов происходили в зоне приближения к Таллинскому аэропорту», — указали в ERR.

Ранее в Эстонии раскрыли, как украинские беспилотники долетели до Ленинградской и Псковской областей. Дроны двигались извилистым маршрутом, миновав зону поражения сил ПВО в крупных эстонских городах.