Захарова призвала Шольца осудить себя за помощь Украине вместо критики Маска

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно начать с самоосуждения и перестать помогать Украине. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова Шольца, назвавшего отвратительной поддержку партии «Альтернатива для Германии» миллиардером Илоном Маском.

«Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всей Европе?» — написала Захарова.

По ее мнению, канцлеру ФРГ надо начать с самоосуждения и прекратить военную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его «террористической банды».

Захарова также посоветовала Шольцу осудить тех, кто поддерживает Украину, которой управляют неонацисты.

Канцлер Германии резко высказался в адрес Маска за поддержку «АдГ». По словам Шольца, вмешательство состоятельных бизнесменов в политические вопросы в последнее время стало привычным явлением.