Мировая война, которую пытаются многие развязать на Западе, уничтожит Польшу. Об этом обозреватель Лукаш Ястржембский написал в статье для Myśl Polska.

«Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам», — сказал он.

По словам журналиста, влиятельные люди уверены, что война спасет от грядущего краха мировой финансовой системы, поэтому мир балансирует на тонкой грани.

Ястржембский выразил уверенность, что ядерная война, которая может начаться в любой день, станет роковой для польского народа и уничтожит его.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать Россию западным оружием могут спровоцировать третью мировую войну с применением ядерного оружия.