«Начнется эскалация». США призвали страны не вводить контрмеры на пошлины

Глава Минфина США Скотт Бессент предостерег страны от контрмер на пошлины, о которых ранее объявила администрация Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News .

«Мой совет каждой стране прямо сейчас: не предпринимайте контрмеры. Подождите. Посмотрите, как все пойдет. Если вы введете ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, текущий уровень пошлин станет максимальным», — заявил Бессент.

В то же время США не исключают, что из-за введенных Трампом импортных пошлин цены для американцев могут вырасти. Однако этот сценарий не является обязательным, заявил глава Минфина в интервью телеканалу CNN.

«Цены могут вырасти. Но вовсе не обязательно», — сказал он.

Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса и сообщил о введении новых пошлин на товары из других стран. Президент объявил, что его страна будет взимать минимальную таможенную пошлину на импортные товары в размере 10%. Для некоторых стран он установил индивидуальные тарифы.

В списке не оказалось России и Белоруссии, но более 180 стран и территорий попали под «взаимные пошлины» США. Зато под них попали острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что пошлины, введенные США, нанесут серьезный удар по бизнесу и потребителям во всем мире. Китай пообещал принять контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых американских пошлин. Канада тоже намерена ввести ответные пошлины на новые тарифы.