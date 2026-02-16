Началось? США внезапно перебросили новейшие F-35 через Европу

Военно-воздушные силы США начали масштабную операцию по переброске авиационной техники с британской авиабазы Лейкенхит. Утром в понедельник, 16 февраля, группировка из семи истребителей пятого поколения F-35 и пяти самолетов-заправщиков двинулась в сторону Ближнего Востока, судя по данным Flightradar24 .

Сейчас авиагруппа следует через воздушное пространство Франции. Топливозаправщики сопровождают истребители на протяжении всего маршрута.

Вскоре за первой группой с авиабазы поднялась следующая. Ожидается, что общее число передислоцированных бортов F-35 в ближайшее время может достичь 18 единиц.

На текущий момент представители ВВС США официально не подтвердили конечную точку маршрута и цели столь массового перемещения боевой авиации.

Пентагон 9 февраля переместил около полудюжины F-35A Lightning II в Великобританию. США усилили военно-воздушные силы и противовоздушную оборону на Ближнем Востоке и в Европе.

Накануне пресса сообщала о том, что США якобы готовы поддержать атаку Израиля по иранской ракетной программе.