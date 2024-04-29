Мир 29 апреля 2024, 14:54 Начало русофобии. Декларация «Украина — не Россия» запустила уничтожение русского в стране Замглавы Херсонщины Кузьмич: на Украине преследовали уничтожение всего русского Unsplash

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Политика, принятая на Украине после распада СССР, целенаправленно преследовала уничтожение всего русского в стране. Идеологическое оформление она получила в декларации «Украина — не Россия», заявила заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич в интервью Херсонскому агентству новостей.

То, что происходило на Украине последние 30 лет, было не просто уничтожением русского человека. Это было уничтожение духовного в человеке.

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«„Украина — не Россия“ — это была концовка 90-х годов на Украине, начало уже набирающего обороты русофобского направления в стране», — подчеркнула Кузьмич.

Тезис «Украина — не Россия» использовали для обоснования необходимости создания отдельного государственного образования. Его же вынесли в заглавие книги второго украинского лидера Леонида Кучмы, которая вышла в 2003 году.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне заявила о мечтах Запада развалить Россию. Это никогда не сбудется, но «градус глупости просто зашкаливает», подчеркнула спикер Совфеда.