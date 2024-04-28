«Мечтать не вредно». Матвиенко оценила идею деколонизации России | 360°

Мир 28 апреля 2024, 19:41 «Мечтать не вредно». Матвиенко оценила идею деколонизации России Матвиенко: Запад давно хочет развалить Россию, но эти мечты никогда не сбудутся

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Страны Запада уже давно мечтают развалить Россию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«В мечтах у них давно — и они этого не скрывают — развалить Россию, разделить на отдельные части, чтобы как раз потом колонизировать и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно — это никогда не сбудется, но градус глупости просто зашкаливает», — сказала Матвиенко.

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Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о якобы необходимости деколонизации России, спикер Совфеда отметила, что на Западе наблюдается ядовитая русофобия.

При этом Матвиенко напомнила о мощности страны, которая ведет открытую и независимую внешнюю политику.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к якобы необходимой деколонизации России 18 апреля. РФ вышла из ПАСЕ в марте 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция ПАСЕ с призывом признать Владимира Путина нелегитимным главой государства не обладает для страны юридической силой.