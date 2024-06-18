Начальную общевойсковую подготовку введут в украинских школах

Зеленский подписал закон о введении начальной общевойсковой подготовки в школе

На Украине в школах и вузах введут начальную общевойсковую подготовку. Проект закона уже подписал президент Владимир Зеленский, сообщило РИА «Новости» .

В конце мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что украинский парламент принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки. Она станет заменой допризывной.

Проект закона предполагает введение предмета «Защита Украины» в образовательных учреждениях страны.

Под опубликованным на сайте Верховной рады документом указано, что его вернули с подписью Зеленского.

На Украине активно продолжается усиленная мобилизация. По данным «Известий», пограничники не выпускают из страны людей с видом на жительство в других государствах.

Недавно на границе республики прозвучала стрельба. Пограничники применили оружие при задержании четверых уклонистов, которые пытались сбежать в Венгрию.