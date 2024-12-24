«Начал с подлизывания». Китайцы посоветовали Путину быть настороже в разговоре с Трампом

Читатели китайского сайта NetEase после заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что он готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным, посоветовали российскому лидеру относиться к словам американца с недоверием. Такие комментарии читатели оставили под материалом, которое опубликовали издание.

«Трамп — совершенно бесхребетный человек», — написал один комментатор.

«Как всегда Трамп начал с подлизывания», — добавил другой.

«Путин: кому не плевать, хочешь ты видеть меня или не хочешь», — возможную реакцию российского лидера предсказал третий, намекая на то, что мнение Трампа мало что значит.

Еще один пользователь предположил, что будущий лидер США просто хочет ввести в заблуждение российского президента.

«Трамп: очень жду встречи с Путиным, только надо бы еще придумать, как запудрить ему мозги», — написал он.

Ранее американский политик заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине. Он заявил, что если бы он был у власти, то этого конфликта не случилось бы вовсе.