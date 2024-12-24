«Начал с подлизывания». Китайцы посоветовали Путину быть настороже в разговоре с Трампом
Читатели китайского сайта NetEase после заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что он готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным, посоветовали российскому лидеру относиться к словам американца с недоверием. Такие комментарии читатели оставили под материалом, которое опубликовали издание.
«Трамп — совершенно бесхребетный человек», — написал один комментатор.
«Как всегда Трамп начал с подлизывания», — добавил другой.
«Путин: кому не плевать, хочешь ты видеть меня или не хочешь», — возможную реакцию российского лидера предсказал третий, намекая на то, что мнение Трампа мало что значит.
Еще один пользователь предположил, что будущий лидер США просто хочет ввести в заблуждение российского президента.
«Трамп: очень жду встречи с Путиным, только надо бы еще придумать, как запудрить ему мозги», — написал он.
Ранее американский политик заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине. Он заявил, что если бы он был у власти, то этого конфликта не случилось бы вовсе.