«Набор ультиматумов». Дипломаты раскритиковали конференцию по Украине в Берне | 360°

Мир 02 мая 2024, 17:52 «Набор ультиматумов». Дипломаты раскритиковали конференцию по Украине в Берне Посольство РФ в Швейцарии назвало бессмысленным саммит по Украине в Берне Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Обсуждение урегулирования украинского конфликта нет смысла проводить без России. Об этом РИА «Новости» заявили в российском посольстве в Берне.

Диппредставительство получило сообщение о том, что Россию не пригласили на саммит в Швейцарию и прокомментировало ситуацию. По словам дипломатов, страна по-прежнему не приемлет «язык ультиматумов» со стороны Запада.

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«Проведение же так называемой „мирной конференции“ на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской „формулы мира“, представляющей собой набор ультиматумов к России», — указали в посольстве.

Ранее правительство Швейцарии признало, что процесс переговоров по Украине нельзя представить без участия России.