«Набор абсурдных тезисов». Захарова высмеяла слова Сикорского о территориях России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о российских территориях. В интервью ТВЦ она назвала их абсурдными и нелогичными.

До этого польский министр заявил, что Россия никогда «не будет править» в странах Балтии, в Молдавии и на Украине. Он посоветовал Москве позаботиться о своих территориях, в частности, Владивостоке, соседствующем с Китаем.

«Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить „оппонента“. Набор абсурдных тезисов», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что у НАТО хватает проблем, которыми Сикорскому стоило бы заняться. Это и вопрос принадлежности Гренландии, и обрушение немецкой экономики, и нарушения прав человека в Прибалтике.

Захарова пошутила, что как только польский МИД решит все проблемы альянса, в которых без него «натовцы не разберутся», так сразу пусть берется за Евросоюз.

В начале марта американский предприниматель Илон Маск назвал Сикорского «маленьким человечком».