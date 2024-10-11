Набиуллина указала на непростое положение БРИКС

В настоящее время сложились предпосылки для риска замедления глобальной экономической активности. Об этом на встрече управляющих центральными банками и министров финансов стран БРИКС заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова привел ТАСС .

Глава регулятора отметила, что для многих экономик непростой остается внешняя среда.

«Относительно экономического прогноза — хотела бы подчеркнуть это — в третьем квартале 2024 года продолжает расти глобальная экономическая активность. Однако уже скапливаются риски замедления роста. Для многих из наших экономик непростой остается внешняя среда. Сохраняются и даже растут геополитические риски, в том числе риск глобальной финансовой фрагментации», — сказала она.

Набиуллина отметила, что между представителями центральных банков стран БРИКС сложился открытый диалог.

«Банк России стремится к процветанию всех стран БРИКС, а также продвижению результатов долгосрочной совместной работы», — добавила глава ЦБ.

Ранее президента России Владимир Путин назвал БРИКС привлекательной организацией для многих стран, писал RT.