Набиуллина опровергла сообщения о переговорах ЦБ и США по отмене санкций

Центробанк не ведет переговоры с американской стороной по поводу снятия экономических санкций с России. Об этом в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости» .

Она добавила, что Центробанк и правительство продолжают обсуждать механизмы возвращения зарубежных активов, замороженных Западом.

Также Набиуллина рассказала на полях форума, что в отношении кредитных организаций, допустивших мошеннические операции, могут ввести персональную ответственность. По ее словам, ЦБ предложил наказывать топ-менеджеров банков, отвечающих за «антифрод-процедуры».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова нормализовать отношения с Западом, если он пойдет на этот шаг.

После переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Западу придется снять санкции, если конфликт на Украине завершится. Представителям стран ЕС тоже придется сесть за стол переговоров, так как они вводили ограничения против России.