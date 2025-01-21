Маску надоели нападки в духе «вы все Гитлеры» после инаугурации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на обвинения в свой адрес за жест на инаугурации президента США Дональда Трампа. Свой комментарий на эту тему бизнесмен опубликовал пост в соцсети Х .

«Честно говоря, нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели», — написал предприниматель.

Во время выступления Трампа Маск вскинул руку в неожиданном жесте, который напомнил нацистское приветствие. Также бизнесмен исполнил победный танец и заявил, что «именно так ощущается победа».

По его словам, благодаря правильному выбору жителей страны в Штатах наконец появятся безопасные города, оправданные разумные расходы и защищенные границы.

На выступлении республиканец пообещал в том числе развивать космическую программу, чем вызывал восторг миллиардера.