На фоне постоянных провалов президент Украины Владимир Зеленский все чаще стал делать необдуманные заявления, в том числе, и в адрес российского лидера Владимира Путина, демонстрируя неадекватность. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico.

Зеленский пришел в отчаяние из-за катастрофической ситуации на фронте, прихода Дональда Трампа в Белый дом и дефицита западной помощи. По мнению авторов статьи, Зеленский начал понимать, что все ключевые решения по прекращению конфликта примут без его участия.

К тому же, некоторые союзники заставляют Украину саботировать любые мирные инициативы. Поэтому он всеми способами пытается демонстрировать свою значимость на фоне президента России, чтобы сорвать его мирные инициативы.

Издание El Pais ранее сообщило, что избранный президент США направил Зеленскому письмо, в котором призвал начать думать о мирных переговорах с Россией.