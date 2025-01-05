Филиппо: Евросоюз не сможет вечно платить Украине и вооружать ее

Европейский союз в скором времени может прекратить военную помощь Украине, ведь запасы стран сообщества не бесконечны и постепенно заканчиваются. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик предположил, что избранный президент Дональд Трамп сделает все, чтобы США перестали участвовать в этом.

«Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать», — отметил Филиппо.

По словам собеседника агентства, большинство французов активно выступают против военной помощи Украине. В стране осознают, что вооруженный конфликт их не касается и странам Запада нужно выбрать сценарий мирного урегулирования, а не дальнейшую эскалацию ситуации.

Ранее Филиппо призвал Трампа отказаться от политики Джо Байдена в отношении Украины. Эта просьба прозвучала на фоне высказывания республиканца о том, что разрешение по дальнобойным ракетам для ВСУ было ошибочным.