На Западе заявили о победе России в борьбе с инфляцией
Рост цен в России в начале лета значительно снизился, что говорит о возможных изменениях в динамике инфляции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%», — пришли к выводу авторы публикации.
В материале обратили внимание, что значительное замедление роста цен в июне продемонстрировало, что жесткая денежная политика Банка России принесла плоды.
Ранее профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков допустил, что текущее укрепление рубля может оказаться временным явлением.