Профессор Костиков допустил, что текущее укрепление рубля может оказаться временным явлением

С начала 2025 года рубль значительно укрепился к доллару — более чем на 30%. В конце июня курс американской валюты впервые с мая 2023 года опустился ниже 80 рублей, однако текущее укрепление рубля может оказаться временным. Таким мнением поделился профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в разговоре ОТР .

Как отметил специалист, риски для рубля включают сокращение притока валюты от экспортеров при возобновлении импорта, вероятность падения цен на нефть, негативные геополитические события, а также снижение ключевой ставки Центробанка.

«При ухудшении внешнеэкономической ситуации прогнозы по курсу рубля могут кардинально измениться в сторону его ослабления», — добавил Костиков.

Исходя из этих фактов, покупка долларов — это потенциально привлекательный шаг для диверсификации активов, подчеркнул экономист.