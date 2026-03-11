На Западе заявили, что звонок Путину заставил Трампа задуматься о цене нефти

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным мог заставить лидера США Дональда Трампа иначе взглянуть на ситуацию вокруг Ирана и последствия роста цен на нефть. Такую оценку дало немецкое издание Berliner Zeitung .

Обозреватели предположили, что подорожание нефти играет на руку России, поскольку увеличивает ее доходы. Одновременно такая динамика бьет по Трампу: дорогой бензин раздражает американских избирателей и создает риски для республиканцев на выборах в конгресс. Между тем, потеря большинства в конгрессе грозит нынешнему президенту серьезным ударом и усилением давления со стороны демократов.

«Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает», — заявили журналисты.

Газета также связала этот вывод с заявлениями американского лидера после контакта с Путиным. Автор обратил внимание на то, что Трамп почти сразу заговорил о завершении войны против Ирана и о праве Вашингтона самому решать, остановить конфликт или продолжать давление.