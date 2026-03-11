На Западе заявили, что звонок Путину заставил Трампа задуматься о цене нефти
BZ: после разговора с Путиным Трамп может пересмотреть курс по Ирану
Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным мог заставить лидера США Дональда Трампа иначе взглянуть на ситуацию вокруг Ирана и последствия роста цен на нефть. Такую оценку дало немецкое издание Berliner Zeitung.
Обозреватели предположили, что подорожание нефти играет на руку России, поскольку увеличивает ее доходы. Одновременно такая динамика бьет по Трампу: дорогой бензин раздражает американских избирателей и создает риски для республиканцев на выборах в конгресс. Между тем, потеря большинства в конгрессе грозит нынешнему президенту серьезным ударом и усилением давления со стороны демократов.
«Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает», — заявили журналисты.
Газета также связала этот вывод с заявлениями американского лидера после контакта с Путиным. Автор обратил внимание на то, что Трамп почти сразу заговорил о завершении войны против Ирана и о праве Вашингтона самому решать, остановить конфликт или продолжать давление.