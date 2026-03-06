На Западе заговорили об обмане США со сбитыми над Кувейтом истребителями
L’AntiDiplomatico: США попытались скрыть правду о сбитых в Кувейте F-15
Соединенные Штаты объяснили потерю истребителей F-15 в Кувейте ошибкой местных военных, скрыв подлинную причину. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico.
Оно напомнило, что на Западе замалчивают удар Израиля по школе в Иране, в результате которого погибли более 100 девочек.
«Теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых „по ошибке“ кувейтской зенитной артиллерией», — отметили авторы материала.
L’AntiDiplomatico предположило, что на самом деле истребители над Кувейтом сбили многочисленные иранские ракеты и БПЛА.
Системы управления военных аэропортов и сами самолеты давно оснащают автоматической системой IFF, которая отвечает за идентификацию друзей или врагов. Благодаря этой технологии между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой проходит обмен зашифрованными кодами, что обеспечивает безопасность.
Ранее версию с дружественным огнем в Кувейте опроверг профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди. Он объяснил, что Иран благодаря российским системам ПВО может достать самолеты противника даже в сопредельных регионах.