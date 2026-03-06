Соединенные Штаты объяснили потерю истребителей F-15 в Кувейте ошибкой местных военных, скрыв подлинную причину. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico .

Оно напомнило, что на Западе замалчивают удар Израиля по школе в Иране, в результате которого погибли более 100 девочек.

«Теперь сходят с ума от фейковых новостей о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых „по ошибке“ кувейтской зенитной артиллерией», — отметили авторы материала.

L’AntiDiplomatico предположило, что на самом деле истребители над Кувейтом сбили многочисленные иранские ракеты и БПЛА.

Системы управления военных аэропортов и сами самолеты давно оснащают автоматической системой IFF, которая отвечает за идентификацию друзей или врагов. Благодаря этой технологии между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой проходит обмен зашифрованными кодами, что обеспечивает безопасность.

Ранее версию с дружественным огнем в Кувейте опроверг профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди. Он объяснил, что Иран благодаря российским системам ПВО может достать самолеты противника даже в сопредельных регионах.