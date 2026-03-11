«Бойня и разрушения». США предупредили о мести Ирана

США и Израиль столкнутся с огромными проблемами из-за нападения на Иран, их ждет поражение. Об этом профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале .

«Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана», — сказал он.

Иранские власти больше не позволят, чтобы американцы снова угрожали Исламской Республике, а режимы в Персидском заливе были базами для США. Кроме того, Тегеран потребует и добьется полной компенсации за «бойню и разрушения», к которым привели агрессивные действия Америки и Израиля.

Маранди добавил, что иранские дроны и ракеты уже атакуют объекты США в Персидском заливе, как и израильский режим. В конфликт оказались втянуты также Ливан и Ирак. Ситуация в регионе для американцев и их союзников будет только ухудшаться.

Ранее в США сообщили, что Израиль готовится к тому, что война с ливанским движением «Хезболла» продолжится и после окончания конфликта с Ираном.