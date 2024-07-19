На Западе забили тревогу из-за российских подводных лодок

National Interest: подводные лодки России представляют угрозу для Запада

Фото: РИА «Новости»

Российские подводные лодки у берегов Великобритании представляют угрозу Западу. Такое мнение выразила обозреватель National Interest Майя Карлин.

По ее данным, российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. В том числе речь идет о субмаринах класса Kilo. Такое обозначение применяют в НАТО к проектам отечественных подводных лодок 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Эту технику неоднократно модернизировали. Сейчас, по мнению журналистки, усовершенствованные российские подводные лодки представляют серьезную опасность.

«Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры», — уточнила Карлин.

В начале июля корветы «Громкий» и «Резкий» вышли в море из Владивостока. Они отправились на учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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