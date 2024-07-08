Корветы «Громкий» и «Резкий» вышли из Владивостока для учений в АТР

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» вышли в море из Владивостока для учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Корабли проведут мероприятия, в том числе по уничтожению и поиску вражеских подлодок. Также корветы отработают алгоритмы действий по противодиверсионной и противовоздушной обороне.

При выходе в море экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и провели тренировку по отражению налета БПЛА условного врага. Один из корветов накануне принял на борт вертолет Ка-27ПС.

Ранее стало известно о прибытии китайских военных в Белоруссию для проведения совместных антитеррористических учений. Мероприятия пройдут с 8 по 19 июля.