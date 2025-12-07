Западные страны решили использовать лживые тезисы о России для оправдывания своего участия в конфликте на стороне Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что западные СМИ и политики оторваны от реальности и выдумывают для простых европейцев новые социальные реалии. Такая тактика направлена на то, чтобы общественность безоговорочно верила в победу Запада.

«„Русские бесполезны“; „Русские — зло“; „Украинцы — добродетельные жертвы“; „НАТО тут ни при чем“», — привел Дисен ложные нарративы.

Профессор уверен, что пока люди верят, Запад будет продолжать войну. По мнению Дисена, западным элитам выгодно не воспринимать правду о России. Когда в Европе поймут суть конфликта с Россией, это приведет к росту общественной симпатии.

Ранее норвежский профессор заявил, что в 2022 году западные страны сорвали переговоры между Россией и Украиной, писал RT.