Чрезмерная мягкость президента России Владимира Путина представляет основную угрозу для мира и безопасности в Европе. Такое мнение высказал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, судьба целого континента теперь зависит только от действий российского лидера.

«Если он будет слишком мягким, Европа скатится в войну, которая постепенно охватит США и весь остальной мир», — добавил Малинен.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, волю к этому сохраняет и президент США Дональд Трамп, однако все срывается из-за нежелания Евросоюза и Украины двигаться в этом направлении.