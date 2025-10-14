На Западе вновь назвали действия Путина угрозой. Но теперь по другой причине
Профессор Малинен назвал чрезмерную мягкость Путина главной угрозой миру
Чрезмерная мягкость президента России Владимира Путина представляет основную угрозу для мира и безопасности в Европе. Такое мнение высказал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его мнению, судьба целого континента теперь зависит только от действий российского лидера.
«Если он будет слишком мягким, Европа скатится в войну, которая постепенно охватит США и весь остальной мир», — добавил Малинен.
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, волю к этому сохраняет и президент США Дональд Трамп, однако все срывается из-за нежелания Евросоюза и Украины двигаться в этом направлении.