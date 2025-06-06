На Западе узнали о готовности Маска поддержать демократов после конфликта с Трампом

NBC: Илон Маск готов поддержать демократов после конфликта с Трампом

Предприниматель Илон Маск передумал перечислять 100 миллионов долларов на избирательные кампании республиканцев. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на сохранившего анонимность помощника миллиардера.

По словам источника, Маск готов идти до конца и обязательно поддержит демократов, если будет такая необходимость.

«Ему плевать на республиканцев, RNC, места в палате представителей и прочую чепуху», — подчеркнул помощник бизнесмена.

Ранее стало известно, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил уверенность Маска в конфликте с Трампом. Он отметил, что предпринимателем движет убежденность и у него нет никакого страха.

Публичный конфликт миллиардера с нынешним американским президентом начался после того, как палата представителей поддержала проект о сокращении трат.