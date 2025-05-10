На Западе Украину обвинили в начале спецоперации против Венгрии

От злости из-за успешного парада Победы в российской столице и позиции Будапешта по вопросу расширения Евросоюза киевские власти приступили к спецоперации против Венгрии. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X .

«Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве», — отметил он.

Так эксперт отреагировал на пост украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Киев собрался выслать двух венгерских дипломатов в ответ на решения Будапешта.

Ранее стало известно, что Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Послу Украины вручили соответствующее решение и ноту.