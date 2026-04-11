На Западе удивились неожиданному заявлению Мелании Трамп об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп хотел как можно меньше внимания привлекать к скандалу с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, но его супруга снова вызвала в памяти людей эту историю. Об этом сообщило швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

«Она отрицала близость с Джеффри Эпштейном и угрожала юридическими последствиями, если об этом распространятся ложные утверждения», — говорится в материале.

Первая леди США ранее обратилась к публике с шестиминутным обращением в Белом доме. Она заявила, что нужно положить конец лжи, связывающей ее с позорным Эпштейном. Ее выступление стало неожиданностью, ведь она крайне редко появляется на сцене, избегая, как правило, прессы.

Автор издания отметил, что неизвестна и причина, побудившая первую леди США именно сейчас затронуть почти забытый скандал с финансистом. В соцсетях после ее выступления даже распространилась теория, что она могла поссориться с мужем либо предвосхитить предстоящие релизы на эту тему.

Автор статьи напомнил, что в начале года дело Эпштейна доминировало в заголовках газет. Его вытеснило из поля зрения СМИ операция США и Израиля против Ирана.

Ранее Мелания Трамп обвинила людей, которые лгут о ней, в отсутствии скромности, уважения и этических стандартов. Она пояснила, что не дружила с Эпштейном, но иногда пересекалась с ним на публичных мероприятиях.