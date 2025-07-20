Журналист Чей Боуз иронично оценил стиль ведения боевых действий президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликовал в соцсети X картинку, на которой глава киевского режима изображен в стиле китайского мудреца.
«Непременно расположите свои самые слабые отряды в наиболее критической точке на поле боя», — написал Роуз под изображением.
На картинке, стилизованной под великого китайского мыслителя Сунь-цзы, Зеленский якобы призывает послать слабейшие подразделения войск в наиболее уязвимый участок обороны.
Таким образом ирландский журналист оценил сообщения о том, что ВСУ терпят поражения в столкновениях с ВС России. Сам же Зеленский заявил о планах ВСУ бить вглубь российской территории. В связи с этим на Украине планируется нарастить производство дронов.
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