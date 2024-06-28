На Западе так и не смогли договориться о выделении 50 миллиардов долларов Украине

Мишель: на саммите ЕС не договорились о выделении Киеву кредита на $50 млрд

Фото: РИА «Новости»

На саммите Евросоюза не смогли договориться о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель на пресс-конференции после мероприятия.

«В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — объяснил он.

Как заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев, вероятность возвращения замороженных в западных странах активов РФ близка к нулевой. Скорее всего, эти деньги никогда не вернут, однако прямая их конфискация будет крупной стратегической ошибкой Запада.

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