На Западе так и не смогли договориться о выделении 50 миллиардов долларов Украине

Мишель: на саммите ЕС не договорились о выделении Киеву кредита на $50 млрд

На саммите Евросоюза не смогли договориться о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено. Об этом заявил глава ЕС Шарль Мишель на пресс-конференции после мероприятия.

«В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — объяснил он.

Как заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев, вероятность возвращения замороженных в западных странах активов РФ близка к нулевой. Скорее всего, эти деньги никогда не вернут, однако прямая их конфискация будет крупной стратегической ошибкой Запада.