Меркурис: заявления США и ЕС о войне с Россией связаны со слабостью ВПК Запада

Политики США и Евросоюза заявляли якобы о нахождении Европы в состоянии войны с Россией из-за слабости западного ВПК. Таким мнением поделился в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, власти США и ЕС беспокоятся из-за вооружений. И если американцев тревожат размеры оружейных запасов, то европейцев тот факт, что они не смогли нарастить их производство.

Кроме того, ни США, ни Европа так и не смогли решить проблему с высококачественным хлопковым волокном за последние четыре года. Этот материал используется при производстве взрывчатки для снарядов, пояснил аналитик.

«И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим», — сказал Меркурис.

Ранее Меркурис рассказал, что боевики ВСУ возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о дефиците людских ресурсов на Украине.