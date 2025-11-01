На Западе сообщили о разработке концепции обороны востока НАТО из-за России

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью представил новый стратегический документ — «Концепцию линии сдерживания восточного фланга», направленную на укрепление обороны альянса на границах с Россией. Об этом сообщил Welt .

По данным издания, презентация состоялась 22 октября в Брюсселе. С планом, насчитывающим около 4,4 тысячи страниц, ознакомили представителей всех 32 стран — членов НАТО.

Ключевыми элементами концепции стали широкое использование беспилотных систем и автономного вооружения, наращивание тяжелой техники и боеприпасов у восточных рубежей альянса, а также улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными.

Как отмечает Welt, документ разработан на фоне растущих опасений НАТО относительно возможного нападения России. Один из бывших генералов альянса заявил изданию, что «мы уже находимся в фазе 0» — стадии, которая, по военной терминологии, означает подготовку противника к конфликту.

По оценке собеседника, после завершения боевых действий на Украине риск прямого столкновения России и НАТО, особенно в странах Балтии, может заметно возрасти.

В прошлом месяце стало известно, что Эстония, Латвия и Литва готовят план действий на случай возможного нападения России. Он включает возможную эвакуацию жителей Прибалтики, сообщило агентство Reuters.